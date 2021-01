Real Madrid : Unai Emery will Takefusa Kubo keine Steine in den Weg legen

"Ich habe vor zwei Tagen mit ihm gesprochen und ihn nach den Berichten befragt und ob er wirklich gehen möchte oder bleiben will. Er hat bestätigt, dass er einen anderen Weg gehen will, weil er weniger spielt, als er gerne spielen würde", erklärte Emery nach dem 2:1-Erfolg gegen Levante.

Real Madrid und Villarreal hatten sich im vergangenen Sommer auf eine Leihe von Takefusa Kubo bis zum 30. Juni 2021 geeinigt. Während der Japaner in der Europa League in fünf Spielen in der Startelf aufgeboten wurde, muss er sich in der Primera Division mit einer Joker-Rolle zufrieden geben.

Kubo soll einen Wechsel zum FC Getafe bevorzugen. Präsident Angel Torres erklärte bereits, dass man sich mit dem Japaner verstärken wolle. Unai Emery sieht große Anlagen beim Asiaten, wird ihm aber keine Steine in den Weg legen.