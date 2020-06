Gehen die Bayern leer aus? : Real Madrid und der Plan mit Kai Havertz



Andre Oechsner

Noch in diesem Sommer, so wurde zumindest berichtet, will Kai Havertz seine Zukunft klären. Diese könnte bei Real Madrid liegen, das Bayer Leverkusen ein Model vorgeschlagen haben soll, welches Havertz' Stammklub aber erst mal abgewiesen hat.