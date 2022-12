Unfair behandelt: Vinicius Junior vor Vertragsauflösung

Vinicius Junior steht wohl eine größere Veränderung in seiner persönlichen Vermarktung bevor. Der Shootingstar von Real Madrid könnte sich demnächst von seinem Ausstatter Nike trennen.

Wer ganz genau hinschaut, dem fällt auf, dass Vinicius Junior bei der Weltmeisterschaft mit einem alten Schuhmodell von seinem persönlichen Ausrüster Nike aufläuft. Das hat offenbar seinen Grund.

Vinicius fühlt sich von Nike unfair behandelt, schreibt in Brasilien O Globo sowie in Spanien die AS. Im Zuge dessen soll der Senkrechtstarter ernsthaft darüber nachdenken, die noch langfristig bis 2028 datierte Zusammenarbeit vorzeitig und baldmöglichst zu beenden.

Dabei soll es nicht nur um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kooperation gehen. Vinicius fühlt sich angeblich benachteiligt, weil er kein Teil der Nike-Kampagne war, die für die brasilianische Nationalmannschaft gefahren wurde. Teamkollege Rodrygo oder Richarlison waren beispielsweise prominent zu sehen.

Schon seit Wochen soll Vinicius' Entschluss feststehen, sich von Nike zu trennen. Deshalb soll er bei der WM auch nur die Mercurial-Schuhe tragen, die zu einem alten Modell der vorherigen Kollektion gehören.