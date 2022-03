Real Madrid : United-Trainersuche: Auch Carlo Ancelotti soll ein Kandidat sein

Ralf Rangnick wird den Trainerposten bei Manchester United nur noch bis zum Saisonende ausüben, danach braucht der Rekordmeister einen neuen starken Mann an der Seitenlinie. Für die vakante Position gilt nun auch Carlo Ancelotti als Anwärter.

John Murtough bestätigte vor wenigen Tagen, dass ein "gründlicher Prozess" laufe, einen neuen Trainer für Manchester United zu finden. Der neue Übungsleiter soll dem Fußballdirektor zufolge die Red Devils "wieder in den Kampf um die nationalen und europäischen Titel führen". Für diese Mission kommt offenbar auch Carlo Ancelotti infrage.

United tut sich bei der Trainersuche schwer

Pochettino steht noch beim internationalen Konkurrenten Paris Saint-Germain unter Vertrag und der in der Vergangenheit ebenfalls gehandelte Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) soll Vorbehalte gegenüber den Strukturen im Old Trafford haben. Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique würde wenn überhaupt erst nach der Winter-WM in Katar zur Verfügung stehen.

Vor Kurzem waren zwar Spekulationen über eine mögliche Ancelotti-Trennung aufgekommen, nachdem seine Mannschaft im Achtelfinalhinspiel in der Champions League gegen PSG (0:1) nicht den gewünschten Auftritt lieferte. Das Real-Team nahm nach der Rückkehr des Italieners aber eine gute bis sehr gute Entwicklung – und als Notnagel bzw. Übergangslösung wird Ancelotti wohl kaum einspringen.