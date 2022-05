Primera Division Unter dieser Bedingung könnte Dani Ceballos bei Real Madrid bleiben

Als Dani Ceballos in den Meisterschaftsspielen gegen CA Osasuna und Espanyol Barcelona ein Mandat in der Startelf erhielt, hat der 25-Jährige in einigen Situationen aufblitzen lassen, wieso er bei Real Madrid wieder regelmäßig zum Einsatz kommen könnte.

Laut einem Okdiario-Bericht möchten die Blancos grundsätzlich, dass Ceballos auch in der kommenden Saison im Kader steht. Hierfür müsse der Mittelfeldspieler aber zunächst seinen 2023 auslaufenden Vertrag verlängern.

Carlo Ancelotti und Co. haben keineswegs vor, einen Spieler wie Ceballos in einem Jahr ohne Ablöse ziehen zu lassen, so dass in den kommenden Wochen eine Entscheidung bevorsteht. Unter anderem der SSC Neapel sowie der AC Mailand sollen sich mit einer Ceballos-Verpflichtung beschäftigen.