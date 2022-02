Real Madrid : Unzufrieden mit Daniel Carvajal? Real Madrid nimmt Trio ins Visier

Der Meldung zufolge könnten Reece James (22, FC Chelsea), Dodo (23, Shakhtar Donetsk) und Nordi Mukiele (24, RB Leipzig) zur kommenden Saison für einen Wechsel an die Concha Espina infrage kommen. Die ersten beiden Kandidaten sind noch langfristig an ihre Klubs gebunden, Mukieles Vertrag in Sachsen läuft 2023 aus. Hier steht im Sommer also eine Entscheidung an.

Die Rückkehr und Wiederinstallierung von Alvaro Odriozola (26) soll ebenfalls ein Thema sein. Der Spanier spielt aktuell auf Leihbasis beim AC Florenz und weiß dort zu überzeugen. Die Fiorentina wird wohl demnächst Gespräche über eine Festverpflichtung in Angriff nehmen.

"Am Anfang war er nicht der Spieler, den wir jetzt alle sehen. Er hat wichtige Spiele gegen namhafte Klubs hinter sich", sagte Floren-Trainer Vincenzo Italiano während einer Pressekonferenz. "Er muss weiterhin solche Leistungen bringen, wie er sie anbietet. Er verliebt sich gerade in alles um ihn herum, in die Stadt, in die Fans... Ihn so jubeln zu sehen, bedeutet, dass er den Geist in sich trägt, den wir uns alle wünschen."

Carvajal teilt sich den Posten rechts hinten in der Abwehrkette mit dem ungelernten Lucas Vazquez, der in dieser Saison zum Rechtsverteidiger umgeschult wurde.