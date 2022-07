Vereinbarung getroffen Eder Militao verlängert langfristig bei Real Madrid

Eder Militao (24) wird sich angeblich langfristig an Real Madrid binden. Wie die Redaktion des Insiders Gianluca Di Marzio berichtet, sind alle Vereinbarung bezüglich einer Vertragsverlängerung getroffen worden. Die offizielle Verkündung sollte demnächst folgen.

Militao war in der vorherigen Saison, in der Real in Spanien Meister wurde und die Champions League gewann, einer der überragenden Akteure. Der Innenverteidiger kam auf 50 Pflichtspiele (4.496 Minuten) und machte die schmerzlichen Abgänge von Sergio Ramos und Raphael Varane schnell vergessen.