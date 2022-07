Primera Division Vereinsloser Isco findet neuen Klub – Wechsel steht unmittelbar bevor

Gerüchte über eine Veränderung nach Andalusien sind schon seit Längerem im Umlauf. Damit wären die zuletzt gehandelte AS Rom sowie Newcastle United aus dem Rennen. Sevillas Trainer Julen Lopetegui will unbedingt mit Isco zusammenarbeiten.

Der Vertrag des 30-Jährigen war nach neun Jahren in Diensten von Real Madrid nicht mehr verlängert worden. Isco, der mit den Blancos fünfmal die Champions League gewann, würde mit Sevilla in der kommenden Saison an der Königsklasse teilnehmen.