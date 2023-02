Zukunft bei Real Madrid: Urgestein hat noch keine Entscheidung getroffen

"Am Anfang der Saison hatte ich eine Zeit ohne viele Minuten aber jetzt kann ich viele Spiele hintereinander spielen, was mich sehr glücklich macht", so der 33-Jährige. Ohne Spielrhythmus sei es kompliziert.

Am liebsten würde der ehemalige Nationalspieler nur in der defensiven Zentrale auflaufen. "Es ist auch nicht einfach, sich an verschiedene Position anzupassen. Ich würde gerne regelmäßig als Innenverteidiger zum Einsatz kommen, aber das Wichtigste ist: Ich will spielen und der Mannschaft helfen. "

Grundsätzlich fühlt sich der gebürtige Madrilene pudelwohl in der Hauptstadt. Das bedeutet aber nicht, dass die Vertragsverlängerung ein Selbstläufer wird. "Das ist mein Zuhause, ich bin glücklich bei Real Madrid. Mir geht es nicht ums Geld. Es wird eine persönliche Entscheidung sein", so Nacho.

Verwendete Quellen: mundodeportivo.com