Verlängerung bei Real Madrid: Entscheidung um Karim Benzema gefallen

Real Madrid kommt in den Planungen für die kommende Saison voran, und klärt mit Karim Benzema die nächste äußerst wichtige Personalie.

Karim Benzema bleibt Real Madrid wahrscheinlich erhalten. Nach Informationen der L'Equipe wird der Superstar seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern. Diese Vereinbarung sei zwischen den Blancos und dem 35-Jährigen getroffen worden.

Der Ballon-d'Or-Sieger würde damit in seine 15. Saison an der Concha Espina gehen. Dass Benzema trotz seines gehobenen Alters noch unfassbar wichtig für den spanischen Rekordmeister ist, zeigen seine 19 Tore und fünf Vorlagen in der laufenden Saison.

Nach dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool am Mittwoch wurde Benzema durch seinen entscheidenden Treffer zum 1:0 zum Spieler des Spiels gewählt. Kurz vor Ende musste er allerdings verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Trainer Carlo Ancelotti rechnet jedoch damit, dass Benzema beim Clasico an diesem Sonntag (21 Uhr) gegen den FC Barcelona mitwirken kann. "Er hat einen Schlag abbekommen. Es hat ihm etwas wehgetan, aber ich denke, er wird sich bis Sonntag erholen", sagte Ancelotti.

Verwendete Quellen: L'Equipe