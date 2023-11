Verlässt sich Real Madrid zu sehr auf die Tore von Jude Bellingham? Carlo Ancelotti nimmt Stellung

Jude Bellingham beweist in dieser Saison herausragende Torjägerqualitäten. Nach einer Nullnummer am vergangenen Wochenende musste Real Madrid die LaLiga-Tabellenführung abgeben. Besteht in dieser Sache bereits eine Abhängigkeit vom jungen Briten?

Muss Real Madrid auf Jude Bellingham verzichten?

Und dann muss sich Real auch noch Sorgen um Bellingham machen. "Er hatte ein Schulterproblem und wird morgen untersucht", sagte Ancelotti. "Er konnte weitermachen. Morgen wird er sich Tests unterziehen. Wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist." Bellingham kommt in dieser Saison auf überragende 13 Tore in 14 Pflichtspielen.

An diesem Mittwoch (21 Uhr) steht für Real das Heimspiel in der Gruppenphase der Champions League gegen den SC Braga an. Mit drei Siegen aus drei Spielen führt Real Gruppe C souverän an.