Belgier angeschlagen ausgewechselt : Real Madrid verliert Punkte - und Eden Hazard?

Real Madrid hat erneut keinen Sieg in der Primera Division eingefahren. Gegen Deportivo Alaves setzte es am Samstagabend eine 1:2-Pleite (Tore: Lucas Perez, Joselu, Casemiro). Bereits das dritte sieglose Spiel in Folge für den spanischen Rekordmeister.

Gegen Alaves, das bereits Barcelona geärgert hatte (1:1), musste sich zu allem Überfluss auch noch Eden Hazard ins Lazarett verabschieden. Der Belgier musste nach 28 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden.

Der Oberschenkel machte Probleme. Bei den Königlichen dürften die Alarmglocken schrillen. Droht erneut ein Ausfall des verletzungsgeplagten Superstars? Medizinchecks am Sonntag sollen Klarheit bringen.