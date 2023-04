Verrücktes Angebot, um Jose Mourinho und Cristiano Ronaldo wieder zu vereinen

Obwohl in der Saudi Pro League nur noch wenige Spieltage zu absolvieren sind, zeichnet sich ein Wechsel auf der Trainerposition ab. Cristiano Ronaldo soll heftig mit dem aktuell zuständigen Rudi Garcia aneinandergeraten sein und sich für dessen Entlassung ausgesprochen haben.

Al-Nassr will dem Wunsch seines Superstars so gut es geht nachkommen und soll bereits einen Wunscherben auserkoren haben. Der AS zufolge genießt Jose Mourinho oberste Priorität. The Special One soll mit einer absurden Offerte von der AS Rom losgeeist werden.

Mourinho liegt demnach ein Angebot über die kommenden zwei Saisons vor, das sich auf 100 Millionen Euro beläuft – also 50 Millionen pro Spielzeit. Damit würde Mourinho zum bestbezahlten Trainer aller Zeiten avancieren.