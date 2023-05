Verrücktes Gerücht: Real Madrid will Weltrekord-Angebot für Kylian Mbappe abgeben

Bisher war davon ausgegangen worden, dass Jude Bellingham für Real Madrid der einzige Spitzentransfer in diesem Sommer sein wird. Doch weit gefehlt: Angeblich soll zusätzlich Kylian Mbappe in die spanische Hauptstadt geholt werden.

Real Madrid will wieder galaktisch werden. Dass der Titel im spanischen Fußballoberhaus in dieser Saison an den rivalisierenden FC Barcelona geht, schmeckt den Blancos überhaupt nicht. Das spielende Personal soll deshalb auf das höchstmögliche Level gehoben werden.

Aktuell laufen Verhandlungen über den Transfer von Jude Bellingham, mit dem sich Real bereits über eine Zusammenarbeit bis 2029 einig sein soll. Der BVB-Überflieger würde zukünftig mit mindestens 120 Millionen Euro fixer Ablöse in den Büchern stehen. Eine Summe, die Real nicht mal eben so der Portokasse entnimmt.

Neben Bellingham ist Kylian Mbappe laut dem Telegraph plötzlich wieder ein ernsthaftes Thema an der Concha Espina. Wir erinnern uns noch alle an das Drama, das es im vergangenen Jahr gab. Als sich Real eigentlich schon mit Mbappe einig war, dieser aber dann doch seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain bis 2025 verlängerte.