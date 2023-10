Verrücktes Lob für Jude Bellingham: "In meinen 20ern habe ich noch Milch von meiner Mutter getrunken"

Mit zwei Vorlagen beim 3:1 in der EM-Qualifikation gegen Italien rundete Jude Bellingham die Länderspielphase mit einer überragenden Leistung ab. Gianfranco Zola reiht sich in die lange Liste von Fußball-Protagonisten ein, die von Bellingham hellauf begeistert sind.

Nach eigenwilligem Lob: Jude Bellingham kugelt sich vor Lachen

Seine Bewunderung bringt Zola in einer sehr speziellen Art zum Ausdruck. Im Anschluss an die Partie gegen Italien sagte der ehemalige Spieler des FC Chelsea am Pult von Channel 4 Sport: "Ich muss lachen... In meinen 20ern habe ich noch Milch von meiner Mutter getrunken, während dieser Typ unglaublich ist, wirklich beeindruckend."

Zolas ganz besonderes Lob brachte die umstehenden Moderatoren zum Explodieren, selbst Bellingham konnte sich vor Lachen kaum auf den Beinen halten. Auch wenn man vielleicht andere Worte hätte finden können – in der Sache hat Zola natürlich vollkommen recht.