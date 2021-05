Real Madrid : Verschlägt es Real-Legende Raul in die Bundesliga?

Raul Gonzalez Blanco ist derzeit als Cheftrainer für die zweite Mannschaft von Real Madrid verantwortlich. Seine Arbeit in Madrid wird offenbar auch in der Bundesliga interessiert verfolgt.

Eintracht Frankfurt soll sich dem Onlineportal GOAL zufolge mit dem ehemaligen spanischen Nationalspieler beschäftigen. Raul könnte bei den Hessen das Erbe von Adi Hütter (wechselt zu Borussia Mönchengladbach) antreten.

Zwischen dem Tabellenfünften der Bundesliga und Raul soll es bereits Kontakt geben. Details wurden aber nicht besprochen. Zunächst will sich Raul dem Ziel Aufstieg in die zweite Liga widmen. Den Job in Frankfurt finde der Spanier aber reizvoll.

Die Castilla liegt zwei Spieltage vor dem Ende der zweiten Saisonphase nach zuletzt zwei Siegen in Folge auf dem dritten Tabellenplatz, der zu den Play-Offs um den Aufstieg in die zweite Liga berechtigt.