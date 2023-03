Real Madrid: Vinicius Jr. schickt eindeutige Botschaft an Dani Ceballos

Der Vertrag von Dani Ceballos bei Real Madrid läuft in vier Monaten aus. Vinicius Junior hofft, dass der 26-Jährige den Königlichen treu bleibt.

Dani Ceballos (26) spielte lange keine Rolle bei Real Madrid. Sein Abschied zum Saisonende schien in Stein gemeißelt. Nach guten Leistungen in den vergangenen Wochen winkt dem Mittelfeldspieler nun eine Verlängerung an Concha Espina.

Ceballos' Vertrag läuft am 30. Juni dieses Jahres aus, ebenso wie die Arbeitspapiere von Luka Modric, Karim Benzema, Lucas Vazquez, Toni Kroos, Nacho Fernandez und Mariano Diaz. Vinicius hofft auf einen Verbleib von Ceballos.

"Ceballos, bleib!", postete der brasilianische Nationalspieler unter ein Foto, das die beiden Mannschaftskollegen beim gemeinsamen Jubeln zeigt. Seine Aufforderung garnierte der Südamerikaner mit zwei Emojis.