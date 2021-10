Real Madrid : Vertragsverlängerung: Real Madrid muss Vinicius Junior ein Zeichen geben

"Ich weiß nicht, was passieren wird. Spieler wollen sich immer verbessern, aber es gibt nicht viele bessere Klubs als Real Madrid", erklärt Frederico Pena von der Berateragentur TFM Agency gegenüber dem brasilianischen Globoesporte.

Nach längerer Zeit der Eingewöhnung findet sich Vinicius an der Concha Espina endlich zurecht und wartet in der laufenden Saison mit neun Torbeteiligungen (fünf Tore, vier Vorlagen) in zehn Pflichtspielen auf.