Real Madrid Vertreter für Karim Benzema: Übernimmt Timo Werner den Posten?

Mit seinen jüngst getroffenen Aussagen hat sich Timo Werner selbst zum Spekulationsobjekt auf dem Transfermarkt gemacht. Real Madrid könnte sich noch einen geschätzten Vertreter für Karim Benzema in den Kader holen. Die Vereinsführung denkt dabei offenbar an Werner.

Eigentlich, so war es zumindest der Plan von Carlo Ancelotti, sollte Eden Hazard in der kommenden Saison den Vertreterposten von Karim Benzema übernehmen. Der Belgier präsentiert sich während der Sommervorbereitung zwar auf dem aufsteigenden Ast. Aufgrund seiner Historie bei Real Madrid schwingen dennoch Zweifel mit.

Die Idee, Hazard auf für ihn ungewohnter Position einzusetzen, könnte also schnell wieder verworfen werden. Laut dem Portal Defensa Central ist Timo Werner an der Concha Espina angeboten worden. Der deutsche Nationalspieler sei eine Option, die Real in Erwägung ziehe, heißt es. Für einen Transfer müssten aber erst noch einige Voraussetzungen geschaffen werden.