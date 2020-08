FC Barcelona : Real Madrid verzichtete auf Pedri-Transfer – für Ausleihe offen

Nach einem Probetraining hatte Real Madrid die Chance verstreichen lassen, Pedro Gonzalez Lopez, kurz Pedri, an sich zu binden. Sollte es beim FC Barcelona nicht ganz nach seinem Gusto laufen, steht er einem Leihgeschäft offen gegenüber.

Vor zwei oder drei Jahren habe ihn Real Madrid zum Probetraining eingeladen, berichtet, Pedri beim YouTube-Kanal POST UNITED: "Ich war eine Woche lang dort, aber sie sagten mir, ich solle weiterarbeiten und sei nicht die Art Spieler, die sie suchen."

Während der FC Barcelona am Freitag (21 Uhr) in der Champions League gegen den FC Bayern um den Einzug ins Halbfinale spielt, startet Pedri auf dem heimischen Klubgelände mit der Vorbereitung auf die neue Saison, die er erst mal in Barcelona absolvieren wird.

Dann hängt es ganz davon ab, ob er Trainer Quique Setien von sich überzeugen kann oder dieser ihm zwecks Spielpraxis eine Ausleihe ans Herz legt. "Ich werde dafür offen sein, wenn ich in Barcelona keine Chance erhalten", sagt Pedri.