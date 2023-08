Viel Interesse, aber: Real Madrid erteilt Zukunftshoffnung Wechselverbot

Der Spanier mit Wurzeln in Uruguay soll noch mindestens ein Jahr im Castilla-Team spielen und wird zudem als Backup für die Profis in Erwägung gezogen. Der hochtalentierte und groß gewachsene Youngster soll behutsam aufgebaut werden.

Raul, Trainer der zweiten Real-Mannschaft, soll zudem ein Grund sein, warum sich Rodriguez (noch) nicht verändern möchte. Vom ehemaligen Stürmer kann sich der Youngster sicherlich auch noch einiges abschauen und wertvolle Tipps abholen.

Alvaro Rodriguez will bei Real Madrid nächsten Schritt gehen

Rodriguez will in der kommenden Saison einen Schritt nach vorne machen. Er will an fußballerischer Verantwortung und Führungsqualitäten wachsen, wohl wissend, dass er als unumstrittener Stammspieler beginnt und dass wichtige Stützen wie Sergio Arribas oder Carlos Dotor Real verlassen haben.

Verwendete Quellen

Relevo