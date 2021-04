Real Madrid : Vier Spieler unantastbar: So plant Real Madrid den Transfersommer

Am liebsten möchte Real die beiden Superstars auf einen Schlag vereinen. Der Klub soll bereit dazu sein, in diesem Sommer eine oder mehrere hohe Investitionen zu tätigen. Mbappe und Haaland kosten allerdings jenseits der 100-Millionen-Marke. Ausgaben von weit über 200 Millionen Euro sind inmitten der Coronakrise unvorstellbar.

Der Transfer von David Alaba steht schon fest, wie MARCA berichtet, wird aber erst am Saisonende verkündet. Weitere Verpflichtungen sind für die Offensive geplant. Die Blancos sind heiß auf Kylian Mbappe und Erling Haaland – und das Duo soll durchaus Bereitschaft signalisieren, einen Wechsel zu vollziehen.

Mit einer der wichtigsten Personalien im gesamten Verein hat Real Madrid schon in dieser Woche geklärt. Florentino Perez bleibt mindestens bis 2025 Präsident des spanischen Rekordmeisters. Jetzt können sich die Planer an die Gestaltung des Kaders für die Saison 2021/22 machen.

In die entgegengesetzt Richtung gehen die Pläne mit Sergio Ramos und Lucas Vazquez, deren Verträge in wenigen Wochen auslaufen und unbedingt verlängert werden sollen. Vazquez sei allerdings nicht bereit, Gehaltsabstriche in Kauf zu nehmen und lehnte bisher jedes Vertragsangebot ab.

Ein Wechselverbot für diesen Sommer erhält derweil das Youngster-Quartett bestehend aus Vinicius Junior, Fede Valverde, Rodrygo Goes und Martin Ödegaard, das in den kommenden Jahren wichtige Aufgaben übernehmen soll.