Vinicius Junior hat jedes Spiel von Cristiano Ronaldo gesehen

Nach anfänglichen Anpassungsproblemen in den ersten Spielzeiten kam Vinicius in der Saison 2021/22 so richtig in Fahrt und hatte großem Anteil am Double aus LaLiga und Champions League der Königlichen.

Mittlerweile ist der inzwischen 23-Jährige seit fünf Jahren im Verein, er befindet sich auf dem Weg, selbst eine Klub-Legende zu werden.

