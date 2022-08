Real Madrid Vinicius Junior will Real-Legende Paco Gento nacheifern

Paco Gento ist nach heutigem Stand der erfolgreichste Spieler in der Geschichte der Champions League und deren Vorgänger. Der im Alter von 88 Jahren verstorbene Ex-Spieler von Real Madrid gewann insgesamt sechsmal den Henkelpott. Vinicius Junior ist bereit, der Vereinslegende nachzueifern.

"Ich bewundere die Spieler, die in diesem Verein, dem größten der Welt, so viel erreicht haben. Natürlich möchte ich hier weiter gewinnen und noch lange spielen, um so viel zu gewinnen wie sie es getan haben", so Vinicius zur Marca. "Ich möchte fünf oder sechs Champions-League-Titel gewinnen und so einflussreich sein wie einige der besten Spieler, die in der Vergangenheit das Trikot von Madrid getragen haben."