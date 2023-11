Vinicius Junior verletzt sich bei der Selecao - droht eine lange Pause?

Carlo Ancelotti muss womöglich mehrere Wochen auf Vinicius Junior verzichten. Der Superstar der Real-Offensive verletzte sich gestern im Länderspiel der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Kolumbien (1:2; Tore: Luis Diaz (75., 79.), Gabriel Martinelli (4.)) und musste nach knapp 25 Spielminuten vom Feld.

"Ich glaube, es ist dasselbe wie beim letzten Mal", erklärte der Südamerikaner im Anschluss an die Partie. Er habe einen Schlag abbekommen und später nach einem Sprint Probleme bekommen, so der Tempodribbler. Gegen Brasilien (Mittwoch, 01:30 Uhr MEZ) werde er wohl nicht auflaufen können.

Sollte sich Vinicius Junior tatsächlich erneut am Beinbeuger verletzt haben, droht wohl erneut eine wochenlange Pause. Der brasilianische Nationalspieler hatte sich Ende August gegen Celta Vigo besagte Verletzung zugezogen. In der Folge stand eine einmonatige Zwangspause für den Superstar an.