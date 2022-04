Vinicius Junior zieht mit Bestmarke an Legenden von Real Madrid vorbei

Der 2:0-Sieg am Samstag über den FC Getafe verschaffte Real Madrid viel Luft im Meisterschaftsrennen. Für Vinicius Junior bedeutete der jüngste Triumph einen Meilenstein, der den meisten seiner Vereinskollegen erst viel später in ihrer Karriere gelang.

Dass der Angreifer gegen Getafe bereits seinen 33. Scorerpunkt in dieser Saison einsammelte, wird ihn alleine schon mit Freunde erfüllt haben. Der Heimerfolg markiert aber gleichzeitig den 100. Sieg im 160. Spiel für Vinicius im Trikot der Königlichen.

Einen dreistelligen Wert können in dieser Kategorie auch Klubgrößen wie Sergio Ramos, Isco, Marcelo oder Karim Benzema vorweisen. Die genannten Spieler waren beim Erreichen dieser Marke allerdings schon 25 Jahre alt. Vinicius feiert im kommenden Juli hingegen erst seinen 22. Geburtstag.

Vinicius unter Ancelotti in Topform

Der Brasilianer befindet sich seit Monaten in überragender Form. Seine Leistungen würden wohl noch höher bewertet werden, wenn Sturmkollege Benzema aktuell nicht noch mehr aufdrehte. Vinicius wechselte im Sommer 2018 zu Real und konnte in den zurückliegenden vier Jahren schon ebenso viele Wettbewerbe gewinnen, darunter die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft gleich in seiner ersten Spielzeit.