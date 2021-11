Real Madrid : Vinicius Junior erklärt sich zu Vertragsverlängerung bereit

Im spanischen Fußball gehört Vinicius Junior zu den Shootingstars. Bei Real Madrid sieht er sich am richtigen Ort, um in den nächsten Jahren große Schritte machen zu können. Entsprechend würde Vinicius seinen bis 2025 datierten Vertrag vorzeitig verlängern.

Eine Vertragsverlängerung würde Vinicius vor allem finanziell einen großen Schritt weiterbringen. Denn noch spiele er zu denselben Konditionen, die ihm in seinen Vertrag geschrieben worden sind, als er 16 Jahre alt war. In diesem Alter unterzeichnete er seinen Real-Kontrakt, wechselte aber erst bei Volljährigkeit nach Madrid. Das Monetäre ist für den Brasilianer aber ohnehin nicht von Belang, wie er zu verstehen gibt.

"Es spielt für mich keine Rolle, wann ich verlängern werde oder wie viel ich verlangen werde. Was wichtig ist, ist die Zufriedenheit, beim besten Verein der Welt zu sein", so Vinicius, der rund 3,2 Millionen Euro netto verdienen soll. Der 21-Jährige ist aktuell in phänomenaler Verfassung und kommt auf 14 direkte Torbeteiligungen in ebenso vielen Pflichtspielen.