Real Madrid : Vinicius Junior erlegt Liverpool – Richarlison gefällt das

Dem FC Liverpool droht das Aus in der Champions League. Das Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid verlor die Truppe von Jürgen Klopp (53) mit 1:3. Die Pleite sorgte für Freude bei Richarlison von Liverpools Erzrivale FC Everton.

Der brasilianische Nationalspieler postete nach dem Schlusspfiff in Madrid in einer Instagram-Story ein altes Foto, das ihn gemeinsam mit seinem Landsmann und Vinicius Junior zeigt. Beide strahlen in die Kamera.

Vinicius Junior war für Real Madrid gegen Liverpool der Matchwinner. Der Flügelstürmer traf zweimal gegen den Englischen Meister (27., 65.), zudem netzte Marco Asensio (36.) ein. Den einzigen Liverpooler Treffer besorgte Mohamed Salah (51.).

Zinedine Zidane lobt Vinicius

Froh über Vinicius' Doppelpack war Zinedine Zidane. "Ich freue mich für ihn. Er und das gesamte Team machen fantastische Arbeit, vor allem defensiv. Wir wissen, welche Qualitäten er mit ein bisschen Raum hat, wie bei seinem ersten Tor", erklärte der Real-Coach.

Vinicius arbeite immer hart für die Mannschaft, so Zidane weiter. Nun klappte es auch mit der Chancenverwertung: "Zwei Tore zu machen wird ihm und allen viel Selbstvertrauen geben. Das verdient er."