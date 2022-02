Real Madrid : Vinicius Junior fordert galaktisches Gehalt – Vertragsverlängerung rückt näher

Die Blancos sträuben sich allerdings, den aufstrebenden 21-Jährigen schon jetzt in die höchste Gehaltsstufe einzuordnen. Obwohl in dieser Sache Uneinigkeit herrscht, wird Vinicius wohl schon bald seine Unterschrift setzen.

Okdiario berichtet von einer baldigen Verlängerung bis 2027, wobei das zukünftige Salär zwischen acht und neun Millionen Euro netto betragen soll. Nur noch verdiente Spieler wie Luka Modric, Toni Kroos oder Karim Benzema sollen in der Gehaltstabelle dann noch vor Vinicius stehen.

Mit der geplanten Ausweitung der Zusammenarbeit, die noch bis 2024 Gültigkeit besitzt, will Real vor allem Interessenten abschrecken. In der Vergangenheit soll sich Paris Saint-Germain Informationen über mögliche Modalitäten eines Wechsel eingeholt haben.

Vinicius ist vor allem in dieser Saison in aller Munde und kommt auf starke 25 Torbeteiligungen in 30 Pflichtspielen. Neben Kylian Mbappe soll Vinicius in den kommenden Jahren eine neue Erfolgsära an der Concha Espina prägen.