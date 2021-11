Real Madrid : Vinicius Junior gefeierter Held: "Auf dem Weg zum besten Spieler der Welt"

Real Madrid entschied das Spitzenspiel gegen den FC Sevilla am Sonntagabend mit 2:1 für sich. Den Unterschied machte Vinicius Junior, der kurz vor Schluss sensationell traf.

Drei Minuten vor dem regulären Ende der LaLiga-Partie zwischen Real Madrid und dem FC Sevilla nahm Vinicius Junior auf links den Ball mit der Brust an, zog nach innen und vollendete absolut sehenswert in den Winkel – und traf damit zum 2:1-Sieg des Tabellenführers.

"Vinicius hat ein außergewöhnliches Tor erzielt", konnte Carlo Ancelotti nach dem Spiel kaum an sich halten. Der 21-Jährige sei ein Spieler, der etwas "ganz Besonderes" in seinen Füßen sowie seiner Physis habe. "Was mich bei Vini überrascht, ist die Qualität, mit der er ein Tor schießt. Seine individuelle Qualität ist keine Überraschung, er wusste genau, dass er im Dribbling und im Eins-gegen-Eins sehr stark ist."