Real Madrid : "Vinicius Junior hat innerhalb eine Woche gelernt, wie man Tore schießt"

Vinicius Junior scheint seine Nervosität vor dem Tor des Gegners langsam abzulegen. Drei Tore erzielte der Jungstar von Real Madrid in zwei Spielen. Jorge Valdano lobt den Brasilianer.

Neu-Trainer Carlo Ancelotti (62) erklärte unlängst, er habe Vinicius den Tipp gegeben, vor dem Torabschluss weniger Ballkontakte zu haben. In zwei LaLiga-Spielen traf der Edeljoker, der jeweils für Eden Hazard in die Partie kam, dreimal.

Der brasilianische Flügelstürmer, für bis zu 60 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro an die Concha Espina gewechselt, zeigte in den vergangenen Jahren häufig starke Dribblings, bei der Chancenverwertung haperte es jedoch sehr.

Jorge Valdano ist überrascht, dass der Knoten bei Vinicius Junior so plötzlich geplatzt zu sein scheint. "In einer Woche hat er gelernt, wie man Tore erzielt", so der Argentinier.

Real Madrid habe allerdings durch " defensives Ungleichgewicht" trotz der beiden tollen Vinicius-Tore den Sieg verpasst: "Das Unentschieden ist zu wenig."