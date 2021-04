Real Madrid : Vinicius Junior muss sich verbessern, fordert eine Legende von Real Madrid

Vinicius Junior (20) präsentiert sich seit Wochen in aufsteigender Form. Zurücklegen kann sich der brasilianische Flügelstürmer von Real Madrid aber nicht, stellt Reals Stürmerlegende Hugo Sanchez klar.

"Er hat viel Qualität und Talent, aber im letzten Drittel fehlt ihm die Präzision", nennt der ehemalige mexikanische Nationalstürmer (58 Einsätze, 29 Tore) gegenüber CADENA SER das Manko beim brasilianischen Youngster.

Vinicius Junior müsse unbedingt an seiner Chancenverwertung arbeiten, fordert Sanchez: "Um in Madrid zu bestehen, muss man in allem der Beste sein. Wenn man zehn Großchancen hat, muss man zehn Tore erzielen. Er muss sich verbessern."

"Ich würde Vinicius stundenlang am Torabschluss arbeiten lassen"

An den Anlagen des Südamerikaners hegt der Ex-Real-Torjäger (1985 bis 1992) keine Zweifel: "Er kann ein echter Kracher sein, aber wenn ich sein Trainer wäre, würde ich ihn stundenlang am Torabschluss arbeiten lassen."