Real Madrid : Vinicius Junior nach Doppelpack mit gemischten Gefühlen

"Ich habe nicht nur an meinem Abschluss gearbeitet, sondern auch an der taktischen und technischen Seite meines Spiels. Ich will der Mannschaft helfen und den Fans von Real Madrid ein Lächeln auf die Gesichter zaubern", betonte der Tempodribbler.

Vinicius wurde in den vergangenen Jahren oft als Chancentod verspottet, sein Torabschluss wirkte häufig überhastet. Jetzt weiß der 21-Jährige plötzlich, wo das Tor steht. Dank Fleiß in den Trainingseinheiten.

Mit dem Ergebnis war Vinicius Junior nicht zufrieden. "Für Real Madrid ist ein Punkt nie gut genug. Wir müssen uns weiter verbessern, um in jedem Spiel drei Punkte zu holen", so der Youngster. "Wir müssen so agieren wie in der zweiten Halbzeit gegen Alaves."