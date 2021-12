"Phänomenale Defensive" : Real Madrid: Vinicius Junior offenbart Schlüssel zum Erfolg

Die Hinrunde der Primiera Division wurde zweifelsohne von Tabellenführer Real Madrid dominiert. Offensivspieler Vinicius Junior machte mit seinem dritten Award zum Player of the Month noch einmal darauf aufmerksam. Die Weichen für den aktuellen Siegeszug wurden nach Aussagen des Brasilianers aber ganz hinten gestellt.

In La Liga stellen die Königlichen damit hinter Sevilla (12 Gegentore) die zweitbeste Abwehr. Das Team von Carlo Ancelotti fuhr in dieser Spielzeit bereits 13 Siege – wie zum Beispiel gegen den FC Barcelona (2:1) – ein. Erst eine Niederlage steht in den Statistiken.

"Der Schlüssel zu unserer guten Form ist die Arbeit aller, vor allem in der Defensive, wo die Mannschaft phänomenal ist", erklärte Vinicius Junior nach seiner Auszeichnung. Real kassierte bei 39 selbst erzielten Toren nur 15 Gegentreffer in 18 Saisonspielen.

Vinicius Junior, der schon im August und September zum Spieler des Monats ernannt wurde, sprach am Rande der Award-Übergabe auch darüber, warum es bei ihm derzeit so gut läuft: "Ich denke, ich habe mich in vielen Dingen verbessert, aber vor allem in meiner Gelassenheit in meinem Spiel, ich mache die Dinge mit mehr Ruhe und Qualität." Mit seinen zehn Ligatreffern muss sich der Angreifer aktuell nur Teamkollege Karim Benzema (13) geschlagen geben.