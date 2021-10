Real Madrid : "Vinicius Junior strotzt momentan vor Selbstvertrauen", sagt Carlo Ancelotti

Vinicius Junior trug sich am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase einmal mehr in die Torschützenliste von Real Madrid ein. Carlo Ancelotti (62) zollt dem jungen Südamerikaner Respekt.

"Er ist ein junger Mann, ein großartiger Spieler, der sich entwickelt, lernt und im Moment vor Selbstvertrauen strotzt", sagte der Italiener nach dem 5:0-Erfolg gegen Schachtar Donezk über den dribbelstarken Flügelstürmer.

Vinicius wurde in den vergangenen Jahren als Chancentod verspottet, in der laufenden Spielzeit kommt der 21-Jährige bereits auf wettbewerbsübergreifend sieben Tore in elf Partien. Hinzukommen fünf Vorlagen. Gegen die Ukrainer netzte er doppelt ein (51., 56.).