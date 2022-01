Gehaltserhöhung geplant : Vinicius Junior und Real Madrid: Der Fahrplan zur Vertragsverlängerung

Vinicius Junior (21) hat sich in den vergangenen Monaten vom hochbegabten Talent zum Leistungsträger und zweitbesten Torjäger von Real Madrid gemausert. Eine Entwicklung, die belohnt werden will.

Vinicius steht bei Real Madrid noch bis 2024 unter Vertrag. Eigentlich besteht keine Eile in den Verhandlungen über eine Ausdehnung. Doch Real will der hervorragenden Entwicklung des Tempodribblers Rechnung tragen und plant bereits die Vertragsverlängerung.

Der brasilianische Nationalspieler soll sich in den kommenden Monaten voll auf das Sportliche konzentrieren und an seine starken Darbietungen anknüpfen. Bei wettbewerbsübergreifend 12 Toren und neun Vorlagen in 25 Spielen kann nur Karim Benzema (28 Scorerpunkte) mit dem Youngster mithalten.