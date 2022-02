Real Madrid : Vinicius Junior voller Ehrgeiz: "Noch viel Raum für Verbesserungen"

Foto: Saolab Press / Shutterstock.com



Andre Oechsner Im Trikot von Real Madrid spielt Vinicius Junior zweifelsohne eine überragende Saison. Für den jungen und ambitionierten Brasilianer ist das Ende der Fahnenstange aber noch lange nicht erreicht.

Vinicius Junior gehört bei Real Madrid inzwischen zu den Stammkräften, mit 21 Jahren hat er sich bei einem der größten Klubs der Welt festgespielt. Der brasilianische Nationalspieler hat in seiner freien Zeit an seinen Fertigkeiten gearbeitet und präsentiert unter Carlo Ancelotti die Torgefährlichkeit, die er in den ersten drei Jahren hat vermissen lassen. "Ich denke, ich habe mich sehr verbessert", sagt Vinicius in einem Interview, das auf der UEFA-Website veröffentlicht wurde, "aber ich habe noch viel Raum für Verbesserungen, denn ich bin noch sehr jung und lerne gerne von den großen Spielern, die hier spielen. Jeder versucht, mir so viel wie möglich zu helfen, damit ich mich verbessern und so schnell wie möglich lernen kann, um der Mannschaft zu helfen."

Mehr zum Thema Kylian Mbappe hat bei Real unterschrieben – die unglaublichen Vertragszahlen

In Vinicius' persönlicher Datenbank sind bereits 15 Pflichtspieltore festgehalten, dazu bereitete er zehn Treffer seiner Mitspieler vor. Ancelotti stimmt in regelmäßigen Abständen Loblieder auf sein Toptalent an, das Aufschluss darüber gibt, wieso es ausgerechnet in dieser Saison mit dem Durchbruch an der Concha Espina geklappt hat.

Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com