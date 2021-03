Real Madrid : Vinicius Junior wichtiger für Real Madrid als je zuvor

Geht es um die Personalie Vinicius Junior, werden bei Real Madrid verschiedene Meinungsbilder gezeichnet. Auf der einen Seite stehen die Befürworter, die auf die Vielzahl an überzeugenden Auftritte verweisen. Auf der anderen Seite stehen die, die sich den nächsten Schritt des Brasilien-Juwels erhoffen und bezweifeln, ob dieser möglich ist.

Immerhin lässt sich aus statistischer Sicht festhalten, dass Vinicius so wichtig wie noch nie für Trainer Zinedine Zidane ist. Laut Erhebung der AS gewann Real die letzten acht Spiele, in denen Vinicius ein Mandat in der Startelf bekam. In den drei Begegnungen, in denen er auf der Bank saß, stehen zwei Remis und eine Niederlage zu Buche.