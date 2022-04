Primera Division : Vinicius Tobias: Die ersten Worte nach seinem Wechsel zu Real Madrid

Der 18 Jahre alte Brasilianer wechselte erst im Januar zum ukrainischen Erstligisten Shakhtar Donetsk, der aufgrund des völkerrechtswidrigen russischen Angriffs aktuell keine regulären Spielbetrieb durchführen kann.

Real hatte im Zuge dessen von einem Sondertransferrecht Gebrauch gemacht, das die FIFA Spielern aus der Ukraine und Russland einräumt. Tobias ist per Leihe bis 2023 an die Concha Espina gebunden, Real kann den Deal per Kaufoption in eine permanente Zusammenarbeit umwandeln.

"Ich darf nicht vergessen, Shakhtar zu danken und dem ukrainischen Volk viel Kraft zu wünschen. Die Zukunft wartet auf mich, ich bin bereit zu glänzen", schreibt Tobias, der sein Statement schließt: "Hala Madrid!"