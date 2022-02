Real Madrid : Von diesem Faktor macht Dani Ceballos seine Real-Zukunft abhängig

Vor mehr als einem Monat hatte Carlo Ancelotti Dani Ceballos als wichtige Alternative bezeichnet und ihm für die Rückrunde regelmäßige Einsätze in Aussicht gestellt. So richtig entfalten durfte sich der Mittelfeldspieler von Real Madrid bisher aber nicht.

Als Folge dessen macht sich Ceballos Gedanken über seine Zukunft an der Concha Espina. SER Deportivos zufolge zieht der 25-Jährige eine Rückkehr zu Betis Sevilla ernsthaft in Erwägung, sollte Ancelotti auch in der kommenden Saison Real-Trainer sein. Daran gibt es trotz der jüngsten Gerüchte keine Zweifel.