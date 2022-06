AC Mailand Vor Tchouameni-Deal: Real Madrid wollte Sandro Tonali

Real Madrid verstärkt sich mit Aurelien Tchouameni (22) vom AS Monaco. 80 Millionen Euro plus mögliche Zusatzzahlungen lässt sich Spaniens Rekordmeister die Verpflichtung kosten. Dabei war der Franzose angeblich gar nicht das oberste Transferziel für das zentrale Mittelfeld.

Real Madrid war laut dem französischen Journalisten Santi Aouna an Sandro Tonali (22, Vertrag bis 2026) vom AC Mailand interessiert. Im vergangenen Monat soll es ein Treffen zwischen Verantwortlichen von Real und Tonalis Beratern gegeben haben.

Der AC Mailand stellte jedoch offenbar schnell klar, dass Tonali unverkäuflich ist. Der 22-Jährige kickt seit 2020 für die Rossoneri, er war in der abgelaufenen Saison auf dem Weg zum ersten Scudetto seit 2011 ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft von Stefano Pioli.

Real Madrid schwenkte nach der Absage aus Mailand um und einigte sich mit dem AS Monaco auf einen Transfer von Aurelien Tchouameni. Am Samstag gab Spaniens Rekordmeister die Verpflichtung des Franzosen, den die Königlichen als "einen der talentiertesten Spieler in Europa" bezeichnen, bekannt.