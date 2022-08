Primera Division "Wahnsinnig gut": Erling Haaland nimmt sich Karim Benzema zum Vorbild

In seinen ersten Pflichtspielen für Manchester City hat Erling Haaland mehr als angedeutet, welchen Wert er in Zukunft haben kann. Um noch besser zu werden, schaut er sich offensichtlich einiges bei Karim Benzema ab, der bei Real Madrid seit Jahren auf Topniveau performt.

Real Madrid befand sich lange Zeit im Rennen um Erling Haaland. Den Zuschlag erhielt am langen Ende aber Manchester City, das sich eine Ausstiegsklausel der norwegischen Naturgewalt zunutze machte und ihn in diesem Sommer an Bord holte.

"Man darf nie aufhören, nach neuen Wegen zu suchen, um besser zu werden. Schauen Sie sich Karim Benzema bei Real Madrid an", sagt Haaland. "Er ist jetzt 34 und hat sich in den letzten Jahren plötzlich zu einem noch besseren Spieler entwickelt – das ist wahnsinnig gut. Das möchte ich immer tun."

Es sei an die beiden epischen Halbfinalspiele in der Champions League zwischen Manchester City und Real Madrid erinnert, in denen allein Benzema drei Tore erzielte und eine Vorlage einstreute. Mit überragenden 44 Pflichtspieltoren (15 Assists) schoss Benzema Real Madrid in der vergangenen Saison zum Titel in der Königsklasse sowie der LaLiga-Meisterschaft.