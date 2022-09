Olympiacos Piräus "Wahre Legende": Marcelo unterschreibt bei Serienmeister

Bei Real gewann Marcelo zahlreiche Titel, unter anderem fünfmal die Champions League. Seine Titelsammlung könnte in der Hafenstadt weiteren Zuwachs erhalten. Olympiacos gewann in zehn der letzten zwölf Spielzeiten die nationale Meisterschaft.

International muss sich Marcelo umgewöhnen. Statt wie jahrelang mit Real in der Champions League, tritt er mit Olympiacos in der Spielzeit 2022/2023 nur in der Europa League an. In Gruppe G bekommen es Marcelo und Co. mit Qarabag, Freiburg und Nantes zu tun.

Olympiacos ist für Marcelo die dritte Station seiner ruhmreichen Karriere nach Fluminense und Real Madrid. Der Linksverteidiger trifft auf einige bekannte Gesichter aus Spanien. Unter anderem Konrad de la Fuente (ehemals FC Barcelona) und Sime Vrsaljko (früher Atletico Madrid) stehen im Kader von Piräus.