Real Madrid : Warum Real Madrid und Barça weiter für die Super League kämpfen

In der Historie waren sich Real Madrid und der FC Barcelona wohl noch nie so einig wie beim Thema Super League. Für die Vereinsbosse ist ein solch elitärer Zusammenschluss unbedingt vonnöten.

Es war in dieser Art irgendwie zu erwarten. Wieso auch sollte sich Florentino Perez von den Plänen einer Super League, die nach nicht einmal 48 Stunden krachend gescheitert war, distanzieren? Schließlich trat das Vereinsoberhaupt von Real Madrid als Vorsitzender und Initiator jenes Wettbewerbs in Erscheinung.

"Wir arbeiten daran. Es wird etwas herauskommen, von dem die Welt denkt, dass es das Beste ist", sagt Perez dem spanischen Radiosender CADENA SER. Aufgrund von Fanprotesten, mit deren Wucht die zwölf teilnehmen wollenden Klubs offenbar tatsächlich nicht gerechnet haben, verabschiedeten sich Stunden nach der Ankündigung einer Super League reihenweise Klubs, die zuvor noch ihre Zusage erteilten.

Das Projekt sei nur "auf Stand-by", tot sei es nicht, merkte Perez an, der gleichzeitig auf die gegengezeichneten Rahmenbedingungen verwies. Aus den Verträgen gehe nämlich hervor, "dass du nicht gehen kannst".

Ausgerechnet vom FC Barcelona erfährt Perez vollste Unterstützung. "Die Super League ist nötig", erklärt Barça-Boss Joan Laporta im katalanischen Fernsehen. "Es ist absolut nötig, dass wir große Klubs, die einen beträchtlichen Teil der Ressourcen beitragen, auch bei der Verteilung der Einnahmen ein Wort mitreden." Man sei "offen für einen offenen Dialog mit der UEFA".

Doch was veranlasst die Vereinsbosse der per se nicht wirklich gut aufeinander gesinnten Klubs, in dieser Sache an einem Strang zu ziehen? Es überrascht nicht, dass vor allem das Monetäre im Vordergrund steht. Schließlich haben Real und Barça in den vergangenen Jahren einen unglaublichen Schuldenberg angehäuft – der eine Klub kratzt an der Milliardenmarke, der andere hat sie bereits überschritten.