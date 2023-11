"Wechsel ist wirklich möglich": Modric-Berater öffnet Tür für einen Transfer

Grund für die Spekulationen um einen Wechsel sind vor allem die spärlichen Einsatzzeiten des Vizeweltmeisters von 2018. Zwar kommt er in der laufenden Saison auf 15 Einsätze, sammelte dabei allerdings nur 647 Minuten und muss sich zunehmend mit der Reservistenrolle zufriedengeben.

Inter Miami und Saudi-Arabien als Transferziele

"Es ist eine neue Situation für mich, ich spiele nicht mehr so viel wie früher und nicht mehr so viel, wie ich gerne möchte. Ich will immer spielen, ich will keine Pausen haben, ich will keinen Urlaub haben. Ich will spielen, weil ich mich dann am besten fühle und mich auf die Spiele freuen kann", erklärte der Mittelfeldspieler kürzlich.

Neben einem Transfer nach Saudi-Arabien wurde im Sommer auch ein Wechsel nach Amerika in die MLS ins Spiel gebracht. Allen voran Inter Miami soll interessiert sein.

