Real Madrid : Wechsel steht bevor: Isco geht zu einem alten Bekannten

Isco Alarcon (29) und Real Madrid gehen am Saisonende getrennte Wege. Zu einer Vertragsverlängerung wird es nicht kommen. Der neue Arbeitgeber des Edeltechnikers soll bereits feststehen.

Isco heuert nach Informationen der spanischen Fachzeitung Sport zur neuen Saison beim FC Sevilla an. Offiziell wurde die Zusammenarbeit noch nicht verkündet, der Mittelfeldspieler soll den Andalusiern aber bereits sein Ja-Wort gegeben haben.

Wiedervereinigung mit Julen Lopetegui?

Findet der Wechsel wie geplant statt, arbeitet Isco bald wieder mit Julen Lopetegui zusammen. Den Sevilla-Coach kennt Isco aus gemeinsamen Zeiten bei Real Madrid und der spanischen Nationalmannschaft bestens. Lopetegui gilt seitdem als Fan des Mittelfeldspielers.

Eine Ablöse wird für Isco nicht fällig. Das Arbeitspapier des 29-Jährigen an der Concha Espina läuft am 30. Juni 2022 aus. Weder Verein, noch Spieler haben die Absicht, den Vertrag zu verlängern. Zu gering war sein Input in den vergangenen Monaten.

