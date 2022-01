60 Millionen Ablöse? : Wechselgespräche: Real Madrid macht bei Aurelien Tchouameni ernst

Um Vielspieler Casemiro zu entlasten, sucht Real Madrid nach einer weiteren Option für das zentral-defensive Mittelfeld. In diesem Zusammenhang wird Aurelien Tchouameni vom AS Monaco schon seit Längerem mit einem potenziellen Wechsel an die Concha Espina in Verbindung gebracht.

Nach einem Bericht der Marca ist Blancos-Chefscout Juni Calafat höchstpersönlich nach Monaco gereist, um über einen Tchouameni-Wechsel zu verhandeln. Tchouameni sei Reals Priorität wenn es darum geht, die Schaltzentrale im kommenden Sommer zu verstärken.