Real Madrid : Wechselt Eden Hazard wegen Eddie Howe zu Newcastle United?

"Newcastle United will Hazard verpflichten. Einen Wechsel im Winter schließe ich nicht aus", sagte der Journalist Eduardo Inda vor zwei Wochen und kurbelte damit die Spekulationsmaschine an. Viel Geduld hat Real Madrid nicht mehr mit Eden Hazard, der einst für 115 Millionen Euro an die Concha Espina gekommen war.

Die Magpies haben am Wochenanfang überraschend Eddie Howe als neuen Teammanager engagiert. "Howe war großartig zu mir, denn ich hatte es dort schwer, weil ich von einem großen Verein (Arsenal; Anm.) kam", berichtet Jack Wilshere bei talkSPORT. "Ich kam in eine Gruppe, die schon seit der ersten Liga zusammen war, sie waren alle Freunde. Sie gingen alle großartig mit mir um. Eddie sorgte dafür, dass es so war." Howe und Wilshere arbeiteten 2016/17 beim AFC Bournemouth zusammen.