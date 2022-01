Real Madrid : Weder Zu- noch Abgänge: Kein Last-Minute-Transfer bei Real Madrid

Spaniens Rekordmeister Real Madrid wird einmal mehr einen ruhigen Deadline Day verleben. Für den letzten Tag des Wintertransfermarkts kündigen sich auf beiden Seiten keine Bewegungen mehr an.

Carlo Ancelotti hat sein Team für die restliche Saison beisammen, woran sich auch im Verlauf des Montags nichts mehr ändern wird. Gemäß Mundo Deportivo wird bei Real Madrid in den kommenden Stunden nichts mehr passieren – weder in Sachen Neuzugänge noch bei Spielern, die in den letzten Wochen mit einem Wechsel verbunden worden waren.

Damit ist auch geklärt, dass Gareth Bale, Marcelo und Isco den Verein im kommenden Sommer ablösefrei verlassen werden. Die Blancos wollen die auslaufenden Arbeitspapiere nicht mehr verlängern. Ancelotti hatte sich zwar offen gezeigt, was mögliche Abgänge betrifft. Ein wirklich interessantes Angebot scheint an der Concha Espina aber nicht eingegangen zu sein.