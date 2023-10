Zwischen Real Madrid und Brahim Diaz droht Ärger

Brahim Diaz (24) kehrte nach einer zweijährigen Leihe beim AC Mailand im Sommer zu Real Madrid zurück. Da der 24-Jährige zuletzt im Kader der spanischen Nationalmannschaft außen vor gelassen wurde, liebäugelt er laut spanischen Medien mit der Teilnahme am Afrika Cup für Marokko Anfang des Jahres. Real Madrid soll von diesem Gedanken allerdings weniger begeistert sein.

Nur magere 116 Pflichtspielminuten durfte Rückkehrer Brahim Diaz in der aktuellen Spielzeit im Trikot von Real Madrid auf dem Platz stehen. Der Spanier mit marokkanischen Wurzeln wurde von den Königlichen, nachdem er in der Serie A beim AC Mailand tolle Leistungen gezeigt hatte, zurück in die spanische Hauptstadt geholt.

Der Offensivspieler durfte zwar immerhin in acht von elf Pflichtspielen mitwirken, musste sich aber im Starensemble der Königlichen überwiegend mit Kurzeinsätzen in der Schlussphase begnügen. Ob sich daran in absehbarer Zeit etwas ändert, ist eher fraglich, zumal auf seiner Paradeposition im offensiven Mittelfeld momentan ein gewisser Jude Bellingham (20) die Sterne vom Himmel spielt.

Ärger wegen Afrika Cup

Für Ärger zwischen Brahim Diaz und Real Madrid sorgt nun allerdings nicht die geringe Einsatzzeit, sondern eine potenzielle Teilnahme am Afrika Cup Anfang des Jahres. Nach Angaben des offiziellen Sprechers des marokkanischen Fußballverbandes, Mohamed Makrouf, sorgt der angestrebte Verbandswechsel bei Real für Unmut: "Brahim Díaz möchte mit uns am Afrika Cup 2024 teilnehmen, aber sein Verein, Real Madrid, stellt sich ihm in den Weg."